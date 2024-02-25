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Çöpler madeninde tehlike geçmedi

25 Şubat 2024, Pazar 20:58
Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden faciasını ‘çevre cinayeti‘ diye niteleyip uyarırken, “Burada beklenen bir başka çevre felaketi depremle atık baraj gölünün yıkılma ihtimali.” 13 Şubat’ta Anagold Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç pedinde kayma meydana gelmiş, dokuz işçi toprak altında kalmıştı.

Maden ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı Anagold tarafından işletiyor. Son kazada da görüldüğü gibi madenlerin kendileri kadar atık barajları da ciddi tehlike. Karababa tehlikenin geçmediğini söylerken, “Çöpler altın madeninin atık baraj gölü depremle yıkılırsa, milyonlarca metreküp toksik (toksik kimyasallar, siyanür bileşikleri ve serbestleşmiş ağır metaller) sıvı neredeyse hiç engelsiz Karasu’ya akacak. Oradan ülkemizdeki Fırat havzası, sonra da Suriye ve Irak’taki havzaları ciddi boyutta kirlenecek. Fırat ekosistemi çökecek.”  şeklinde konuştu. 

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