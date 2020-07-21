Çukurca şehitleri dualarla

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine yapılan füze atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım, memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir’in şehadet haberi, Karaman’ın Başyayla ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Bozyaka köyüne giden askeri ve mülki erkan, şehidin babası Musa ve Şengül Demir’e acı haberi verdi. Haberin verilmesinden sonra şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Nişanlı olan şehit Demir’in, Kurban Bayramı’nda düğününün olacağı öğrenildi. Şehidin cenazesi Bozyaka köyünde defnedildi. AA

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