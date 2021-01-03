Cumhur İttifakı 40’ın altında

Metropoll’ün 2020 yılının aralık ayına ilişkin “Türkiye’nin Nabzı” başlıklı araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre bu Pazar günü seçim yapılsa halkın oy tercihleri şöyle şekillenecek: “AKP Yüzde 30.6. CHP: Yüzde 20. İYİ Parti: Yüzde 8.9. HDP: Yüzde 8.7. MHP: Yüzde 6. Deva: Yüzde 1.7. Gelecek: 1.3. Kararsızlar ve protestocuların oranı ise yüzde 21.3’e ulaşıyor. Türkiye genelinde 28 ilde 1791 kişi ile telefon yoluyla yapılan araştırmaya göre katılanların yüzde 57’si parlamenter sisteme geçişi isterken, yüzde 34.5’i bu sistemde kalınmasını savunuyor.” Türkiye genelinde 28 ilde 1791 kişi ile telefon yoluyla yapılan araştırmaya göre katılanların yüzde 57’si parlamenter sisteme geçişi isterken, yüzde 34.5’i bu sistemde kalınmasını savunuyor.

Yüzde 64,8: Türkiye kötüye gidiyor

Yüzde 64.8’e göre Türkiye kötüye gidiyor. Sadece yüzde 21.7 memnun. Ülkenin en önemli sorununa gelince… Yüzde 49.5 ile ekonomi, yüzde 13.2 ile Koronavirüs ve yüzde 12.3 ile işsizlik. Yüzde 59.4’u borçlu. Borçluların 77’si bankalara, yüzde 12.5’i eşe dosta borçlanmış. Yüzde 91.9’u borcunu ödemekte güçlük çekiyor. Yüzde 52.5’i hükümetin Koronavirüs’le ilgili önlemlerini başarısız buluyor. Yüzde 81.2’si Koronavirüs sebebiyle endişeli. Yüzde 51.5’i aşı yaptıracağını, yüzde 48.5’i ise yaptırmayacağını vurguluyor. Yüzde 55.2’si Çin aşısına güvenmezken, yüzde 37.9’u güvenmiyor.

