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23 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 55

Cumhur ittifakı oylarıyla vergisiz içki ithalatı

23 Şubat 2024, Cuma 19:56
Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisiyle yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.

Anlaşma TBMM Genel Kurulu’nda 273 oyla kabul edildi. Sözcü’nün haberine göre, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konuya ilişkin açıklamasında, şunları dedi: “Anlaşmanın gerekçesinde bu ülkeden alınacak ürünler dut, ayva diye sıralanmış, içki ve şarap yok. Ek cetvelleri inceleyince ortaya çıktı. Muhafazakar iktidar herhalde 22 yıl sonra içki ithalatından utanıp, gizlemeye çalışıyor. Geçmişte de saman ithal edip gizlemişlerdi.” 

Haber Merkezi

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