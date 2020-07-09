Cumhur seçmeni de TÜİK’e inanmıyor

Metropoll’ün “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasından halkın yüzde 77’sinin TÜİK açıkladığı enflasyona inanmadığı ortaya çıktı.

AKP seçmenlerinin yaklaşık yüzde 75’i, MHP seçmenlerinin yüzde 90’ı enflasyonun daha fazla olduğuna inanıyor. AKP seçmenlerinden yüzde 28.3’ünün enflasyonun yüzde 30’dan fazla olduğuna inandığı görülüyor. Enflasyonun yüzde 30’dan fazla olduğuna inananlar MHP’de yüzde 33’ü, CHP’de yüzde 39’u, HDP’de yüzde 40.6’yı buluyor. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu yıllık bazda yüzde 12.62 olarak açıklamıştı. Metropoll anketi yapıldığında ise yıllık enflasyon yüzde 11.4’tü.

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