Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat ve Marmaris'teki yangın bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının en yoğun yaşandığı Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak, bilgi alacak. İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören Belenobaşı mahallesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlarla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti; "İnşallah yarın bölgede olacağım. Ondan sonra pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabi büyük bir felaket Allah yar ve yardımcımız olsun."

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