Cumhurbaşkanına hakaret dâvâları düşmeli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz’ kararını avukat Dr. Kerem Altıparmak Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Altıparmak, “Ben yarın müvekkilim için başvuru yapacağım. AİHM kararından sonra tüm dâvâlar düşmeli. Adalet Bakanı da AİHM kararına uyarak artık soruşturma izni vermemeli” şeklinde konuştu. Altıparmak, “Şuan itibariyle Türkiye’de hiç kimsenin TCK’nın 299’uncu maddesinden yargılanamaması gerekir. Mevcut dâvâların tamamının yasal dayanağı olmadığı için düşmesi; eğer başka bir suç kapsamına giriyorsa ona uygun koşullarda devam etmesi gerekir. Ben yarın vekillerimle ilgili başvuruyu sağlayacağım ve sadece taktik olarak söylemeyeceğim. İnanarak ve yapılması gereken bir şey olduğunu bilerek söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.