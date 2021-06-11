Cumhurbaşkanının talimat vermesi mi gerekti?

Somalı madenciler, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “Cumhurbaşkanı da sorunu çözün talimatı verdi” dediğini aktardı.

Madenciler, 21 Haziran’a somut adım atılmadığı takdirde, tekrar Ankara’ya yürüme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Tazminat hakları için mücadele eden Soma Uyar Maden mağduru işçiler, 21 Haziran’da tekrar Ankara’ya yürüyeceğini duyurdu. Madenciler önceki gün TBMM’de siyasî parti temsilcileriyle görüştü. gazeteduvar’ın haberine göre, AKP, CHP ve MHP grup başkanvekilleri ile yapılan görüşmeyi madencilerin avukatı Mürsel Ünder anlattı. 12 Ekim 2020’de başlayan Ankara yürüyüşleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği tazminatların ödenme sözü, 15 Ocak’ta yerine getirilmedi. Birkaç haftadır Soma’da eylem düzenleyen madenciler, 21 Haziran’da tekrar Ankara’ya yürüyeceklerini açıklamıştı.

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