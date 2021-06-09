Daha çok isim var

Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, suç örgütü lideri Sedat Peker’in devlet-siyaset-mafya ilişkilerinde isimlerini verdiği yandaş gazetecilerle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Kendisi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan AA eski Genel Müdürü, “Sorunumuz, mesleğimizde bazılarının siyaset, ticaret ve diğer yapılarla etik ilişki kuramaması” ifadelerini kullandı. Öztürk, “Sedat Peker kriziyle birlikte birçok gazetecinin ismi etik olmayan ilişkiler içinde yer aldı. Görünen o ki, daha birçok isim bu sorunlu ilişkiler ağının içinde anılacak önümüzdeki günlerde” diye belirtti.

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