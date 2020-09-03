Daha iyi bir gelecek için gençlerin gözü dışarıda

28 ŞUBAT’TA HER DÖRT GENÇTEN BİRİ YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYORDU. ŞİMDİ DE GENÇLERİN YÜZDE 76’SININ GÖZÜ YURT DIŞINDA.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ-MAK ARAŞTIRMASI

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilen Gençlik Araştırmasına göre, "Eğitim veya iş amaçlı olarak bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz?" sorusuna gençlerin yüzde 76.2'si “Evet, kesinlikle giderim” cevabı verdi.

YÜZDE 64: TÜRKİYE’Yİ TERK EDER, GİDERİM

Kalıcı olarak bir başka ülkenin vatandaşlığı verildiğinde “Evet, terk eder, giderim” diyenlerin oranı ise yüzde 64 oldu. "Neden başka bir ülkede yaşarsınız?" sorusuna verilen cevapların yüzde 59'u “Daha iyi bir gelecek;” yüzde 14.6'sı “Daha huzurlu bir hayat;” yüzde 6'sı “adalet/eşitlik.”

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İŞTE GENÇLERİMİZİN DURUMU:

Borçlu, mutsuz ve endişeli

Gençlere, din, siyaset, aile, toplum ile ilişkilerinin sorulduğu bir araştırmada gençlerin borçlu, mutsuz ve gelecek endişesi içinde oldukları görüldü.

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirilen en kapsamlı ‘Gençlik Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, 13 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında 18-29 yaş grubu gençlerle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, TV5’de yayınlanan Kulis Ankara programında ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmanın saha çalışmasını yürüten MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yapılan çalışmanın sadece bugünü anlama noktasında değil geleceğe ışık tutma konusunda da çarpıcı veriler ortaya koyduğunu vurguladı. Yapılan araştırmaya göre, “Hayatınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlu ya da mutsuz olduğunuzu söyler misiniz?” şeklinde soruya gençlerin yalnızca yüzde 18.2’si “Mutluyum” cevabını verirken, yüzde 23’ü “Hiç mutlu değilim”, yüzde 27.5’i ise “Mutlu değilim” cevabını verdi.

ARKADAŞ ORTAMI KÖTÜ ALIŞKANLIĞA SEVK EDİYOR

“Size göre gençler arasında sigara, alkol ve uyuşturucu vb. alışkanlıkların artmasında en önemli etkenler nelerdir?” şeklindeki soruya araştırmaya katılan gençlerin yüzde 62.3’ü ‘arkadaş ortamı’ cevabını verirken, yüzde 13.9’u ‘merak’ yüzde 10.4’ü ise ‘aile ortamı’ cevabını verdi.

Gençlerin inanç boyutu

Araştırmada 18-29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 82’lik kısmı kendini bir dini inanca sahip olduğunu söylerken, yüzde 7.7’si ise hiçbir dine mensup olmadığını ifade ediyor. “Sahip olduğunuz dini inancınız; Davranış/tutumlarınızı etkiliyor mu?” şeklinde soruya ise gençlerin yüzde 69.5’i “Bazen/ara sıra” cevabını verirken, yüzde 1.4’ü ise “Her zaman” yanıtı verdi. Sahip olduğu dini inancın davranış ve tutumları üzerinde etkili olmadığını belirten gençlerin oranı ise yüzde 15.1 olarak öne çıkıyor. Araştırmada, ahiretin varlığına ve yapılan her şeyden hesaba çekileceğine inanan gençlerin oranı yüzde 72.2 olarak karşımıza çıkarken, yüzde 11.7’lik bir kısım ise ahiretin varlığına inanmıyor.

Yüzde 76’SI ‘başka ülkede yaşamak’ istiyor

“Bu ülkeyi yönetiyor olsanız öncelikle çözeceğiniz sorun ne olurdu?” sorusuna gençlerin 46.7’si gibi büyük bir oran işsizlik/istihdam sorunu cevabını verirken, yüzde 8.8 hayat pahalılığı yüzde 7.6’sı ise adalet cevabını verdi. “Eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz?” sorusuna gençlerin yüzde 76,2’si ‘evet kesinlikle giderim’ cevabını verirken, yüzde 14’ü ise “Evet ama ülkemde aynı şartları bulursam gitmem” cevabını verdi. Kalıcı olarak bir başka ülkenin vatandaşlığı verildiğinde “Evet terk eder giderim” diyenlerin oranı yüzde 64 olurken, sadece yüzde 14’ü “Ülkemde kalırım” cevabını verdi. “Hangi ülkede yaşamak istersiniz?” sorusuna yüzde 43 ile Avrupa ülkeleri başı çekerken, yüzde 39.8 ile ABD/Kanada yüzde 14.8 ile de İskandinav ülkeleri takip ediyor. “Neden başka bir ülkede yaşarsınız” sorusuna ise gençlerin yüzde 59’ü “Daha iyi bir gelecek” cevabını verirken, yüzde 14.6’sı “Daha huzurlu hayat” yüzde 6’sı ‘adalet/eşitlik’ ve yüzde 20.4’ü ise ‘diğerleri’ cevabını verdi.

Torpil mi liyakat mi?

Araştırma kapsamında sorulan “Sizce Türkiye’de işe girebilmek için liyakat mi daha etkili yoksa torpil mi?” sorusuna yüzde 77.6’sı torpilin liyakatten daha etkili olduğu yönünde cevap verdi. En çarpıcı sonuçlardan birisi de, “Şu an itibariyle borcunuz var mı?” sorusu oldu. Gençlerin yüzde 86’sı bu soruya “Evet, var” cevabı verdi. 5 bin ile 10 bin TL arası borçlu olanların oranı yüzde 27 ile ilk sırada yer aldı.