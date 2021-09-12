Darbeler ekmeği de hürriyeti de küçültüyor

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin demokrasi tarihinde bir dönem periyodik olarak devam ettirilen darbelerin, antidemokratik girişimlerin demokrasiden sonra en çok emekçi kesime zarar verdiğini, darbe sonrası meydana ekonomik buhranlarla çalışan kesimin ekmeğinin de hürriyetleri kadar küçüldüğünü belirten Sert, “12 Eylül askeri darbesi de, demokrasimizi, özgürlüklerimizi, aşımızı, ekmeğimizi küçültmüş, emekçi kesime çok büyük zarar vermiştir” dedi. Ülkemizin demokrasi tarihinde kişiler kadar kurum ve kuruluşların da darbeler karşısında gösterdiği tutum ve tavrın, demokrasiye olan inancın önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Devlet Sert, “Ülkemiz demokrasisi üzerinden tank, palet sesleri ile, postallarla geçen 12 Eylül askeri darbesini her zaman olduğu gibi 41. Yılında da şiddetle reddediyor, kınıyor, demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha kuvvetle vurguluyoruz” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören