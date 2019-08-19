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19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Davutoğlu: Seçimle gelen seçimle gitmeli

19 Ağustos 2019, Pazartesi 14:17
Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu'nun mesajları şöyle:

"Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. 

Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır.

Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir."

Haber Merkezi

Etiketler: Davutoğlu, açıklama, seçim
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