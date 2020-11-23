Definlere yetişemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki, “bulaşıcı hastalık” kaynaklı vefatlarla ilgili bilgiler paylaştı.

İmamoğlu, “Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Mecburum konuşmaya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece” dedi. İmamoğlu devamında da, “Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim definimiz İstanbul’da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450’ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin” diye konuştu.

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