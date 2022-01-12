Demirören Meclis gündeminde

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Demirören Medya Grubu’nun Ziraat Bankası’na olan 750 milyon dolarlık kredi borcunun, o günkü dolar kuruna sabitlendiği yönündeki iddiayı TBMM gündemine taşıdı.

Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a; “750 milyon dolarlık kredi borcunun, 5 Nisan 2018 tarihinde 4 TL olan dolar kuru üzerinden sabitlendiği iddiası doğru mudur?” sorusunu yöneltti. CHP’li Hakverdi, “Ziraat Bankası’na konu ile gönderdiğimiz bilgi edinmemiz, ‘Ticari Sır’ denilerek yanıtlanmamıştır” dedi

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