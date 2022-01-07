İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER’İ ZİYARET EDEN DP GENEL BAŞKANI UYSAL: TÜRKİYE’NİN SEÇİMİ DEMOKRASİDEN YANA MI OLACAK, BAAS REJİMİNİN TÜRKİYE’DE DAHA DA YERLEŞİK HALE GELECEĞİ GÜZERGÂH MI?

DEMOKRASİNİN EN ZOR SINAVI

Uysal: “Türkiye’nin önünde tarihî bir rota var. Demokrasinin en zor sınavı ve seçimiyle karşı karşıyayız. Bu seçim demokrasiden yana mı, yoksa Arap Baas’ı dediğimiz rejimin daha da yerleşik hale geleceği güzergâh mı?”

NEREDEN BAKSANIZ SAÇMALIK

Akşener: “Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı çıkıp diyor ki, 'Sokağa döküleceklermiş, inin de görelim' Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık.”

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Demokrasi mi, Türk Baas’ı mı?

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’nin önündeki seçim demokrasiden yana mı yoksa Arap Baas’ı değimiz Baas rejiminin Türkiye’de daha da yerleşik hale geleceği güzergâh mı?” diye sordu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i ziyaret etti. Türkiye’nin önünde tarihi bir rota olduğunu belirterek, “Demokrasinin en zor sınavı, seçimiyle karşı karşıyayız. Türkiye’nin önündeki seçim demokrasiden yana mı yoksa Arap Baas’ı değimiz Baas rejiminin Türkiye’de daha da yerleşik hale geleceği güzergâh mı?” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sokaklara döküleceklermiş, ya siz 15 Temmuz’u görmediniz mi? Cumhur İttifakı sizi gideceğiniz yere kadar süpürecektir” sözlerine de cevap verdi.

Kimseden izin alacak değiller

“Gezi olaylarından itibaren Sayın Erdoğan’da, siyasî zihniyetlerinde travma var. Sokakta kitlelerin kendilerine karşı itiraz gerçekleştireceği endişeleri var” diyen Uysal, “İkinci boyutu ise çok daha temel bir anlayış. Tağut rejimi diyerek, demokrasiye küfür rejimi diyerek, dünden bugüne anlamlandırmış, propagandasını yapmış bir zihni kalıba sahipler. Bugün geldiğimiz noktada demokrasiyi konjonktürel program alarak uyguladıklarını gördük. Demokrasi onların lehine işliyorsa kabulleri, aleyhine işliyorsa kabulleri değil. Kimsenin sokağa çıkın diye bir çağrısı yok, ama sokağa da çıkar insanlarımız. Anayasaca teminat altına alınmış temel hak ve hürriyetlerini kullanmak için de kimseden izin alacak değiller. İktidarın söyleyecek sözü kalmaması dolayısıyla kitleleri kontrollü şekilde sokağa çıksın, elimize aldığımız yargı başta olmak üzere kolluk gücüyle beraber on parmaklarında on kara, söyleyecek söz bittiğinde FETÖ’cülükten PKK’lığa. Bu tür ithamlarla kriminalize ederek bu işin içinden çıkalım” diye konuştu.

Nereden baksanız saçmalık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan’ın bu sözleri için, “24 Haziran’ın dört siyasî partisi ki, ben böyle bir çağrıda bulunmadım. Sayın Genel Başkan da böyle bir çağrıda bulunmadı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne söylediklerine baktım, onda da yok. Sayın Temel Karamollaoğlu beyefendide de yok. Diğer siyasî parti genel başkanlarında da yok. Sokakta mücadele etmek, sokağa dökülmek gibi bir kelime, cümle kimsenin ağzından çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı ve AK Parti’nin Genel Başkanı olan kişi çıkıyor, diyor ki ‘Sokağa döküleceklermiş, meydanlara ineceklermiş, inin de görelim’. Nereden baksanız acayip, nereden baksanız saçmalık. Sayın Erdoğan’ın derhal psikiyatriste görünmesini rica ediyorum. Çünkü bir halüsinasyon gören bir kişinin muhtemelen tavrı böyle olur. Bunun dışında bir seçime gidiliyor. Bütün muhalefet partileri il il gezip halkın ayağına gidiyor. Bunun içerisinde illegal, vatandaşı sokağa davet eden, yani ‘buyurun kavga çıkaralım’ diyen bir tavır, dil yok. Bu sözleri devlet insanlığı ciddiyetiyle bağdaştıramadığımı söylemek isterim” diye konuştu.

Recep Gören - ANKARA