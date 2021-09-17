Demokrasi şehitleri rahmetle yad edildi

Başbakan Adnan Menderes ve Bakanları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ın idam edilerek şehit edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla, 17 Eylül 2021 Cuma günü (dün) saat 13.30’da İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezar’da anma programı düzenlendi.

İstanbul İl Teşkilâtı tarafından düzenlenen anma programına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Genel Merkez yöneticileri ile teşkilâtları katıldı. İstiklâl Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan törende, mezara çelenk bırakılmasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal, bir konuşma yaptı.

UYSAL: ADALET KATLEDİLDİ

Uysal konuşmasında şehit başbakan ve bakanlarını anarak, “Üç ismin şansında demokrasinin boğazlandığını, adaletin katledildiğini hepimiz iyi biliyoruz. Aslında 10 yıllık bir iktidar, fakat 100 yılı aşkın bir gayretinde akamete uğratıldığı bir gündür. Acıdır ki, verilen son nefeslerle bizler için bitmeyecek bir koşu başlamıştır. Öyle bir yol ki her bir adımda millet iradesinin üstünde bir iradenin kabul edilemeyeceğini hatırlatan, demokrasi ve adaletin kıymetini kavratan, hukukun insanı, insanın devleti yaşattığını hatırlatan bir gündür bugün. Üç yiğidin boyun bükmediği, şahsî ikbal bilmediği darağacına giderken dahi “milletim” dediği gündür bugün” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kur’ân-ı Kerîm ve duâlar okunarak, törene katılan vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Ankara - Ahmet Terzi