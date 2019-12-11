Demokrasimizin millî iradeyle bağı koptu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kudret kapasitemizi aşan dış politika tercihleriyle dünyayla saygın bağımızı, istikametimizi yitirdik, daha da önemlisi kazanımlarımızı, demokrasimizin millî iradeyle bağını kopardık” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, TBMM Genel Kurulu’nda sürmekte olan Bütçe Görüşmeleri 5. Oturumunda bir konuşma yaparak görüşlerini ifade etti. Konuşmasında TBMM’nin bütçe hakkından yoksun bırakıldığının altını çizen Uysal, “Bunca zamandan sonra geriye döndük. Kudret kapasitemizi aşan dış politika tercihleriyle dünyayla saygın bağımızı, istikametimizi yitirdik, daha da önemlisi kazanımlarımızı, demokrasimizin millî iradeyle bağını, illiyet bağını kopardık. Böyle bir vasatta 2020 bütçesini güya müzakere ediyoruz. Varlığının en temel kolonunun çekilip alınmasına rağmen, sorumluluğumuzu yerine getirmek adına belli değerlendirmeleri yapmak isterim. Bütçe üzerinden hükümetlerin icraatını ve gelecek programını, öngörülerini uygun bulur veya reddederiz, daha doğrusu reddederdik ve bu, bir sonuca tekabül ederdi fakat geldiğimiz noktada, bugün, maalesef, ister bu bütçenin lehine olduğumuzu düşünelim ister reddedelim, bunun hiçbir şeyi değiştirmediği bir vakıayla karşı karşıyayız” dedi.

Son tartışma çürümüşlüğü gösteriyor

Çürümüşlüğün, ülkenin varlıklarının nasıl keyfî kullanıldığının, çarçur edildiğinin en net göstergesinin son olarak, İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinden yapılan suçlamalar, ortaya dökülen beyanlar olduğunu dile getiren Uysal, “Burada eski Başbakan ima yoluyla, başbakanların ve cumhurbaşkanlarının, devlet ricalinin mal varlığının araştırılmasını istiyor. Burada sorumlu bir siyasetçi olarak Sayın Davutoğlu iktidarı boyunca şahit olduğu, bildiği ne varsa bütün bunları kamuoyuyla imadan daha ziyade paylaşmalıdır” şeklinde konuştu.

Demokrasi olmadan kalkınma olmuyor

Uysal, yolsuzlukların, devletimizin millî güvenliğini tehdit eder hâle geldiğini, demokratikleşme ve kalkınmanın birbirinin alternatifi olmadığını, beraber yürümesi gereken, birbirini destekleyen süreçler olduğunu belirterek, “Kalkınma ve demokratikleşme birlikte yürüyen süreçlerdir. Memleketi daha rahat yönetebilmek adına, içine kapanma girişimi bir tarafta, diğer tarafta kalkınma beklememiz mümkün değildir. Demokrasi olmadan kalkınma maalesef olmuyor” ifadelerini kullandı. “Türkiye Büyük Millet Meclisine çağrım, milletimizin vekilleri olduğumuzu hatırlayalım, bütçenin hakkının Meclise devri için çalışalım” diye konuşmasını sürdüren Uysal, “Meclisi en temel vazifesi ve vasfıyla buluşturup yaralanan demokrasiye bir nebze olsun şifa bulalım. Her zaman olduğu gibi, söz milletin diyor, böyle olması gerektiğine, millet sözünün bir kişi veya grubun sözünden kıymetli olduğuna inanıyorum.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA