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14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Denktaş kararlı ve mücadeleci bir liderdi

14 Ocak 2020, Salı 00:58
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhur-başkanı Rauf Raif Denktaş vefatının 8. yılında anılıyor.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş vefatının 8. yılında anılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, vefatının 8’inci yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anlattı. Rauf Denktaş’ı lise çağlarındayken tanıdığını söyleyen Eroğlu, kendisinin o zaman da Kıbrıs Türkü’nün lideri pozisyonunda olduğunu hatırlattı. Eroğlu, Denktaş’ı çok daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek “Kendisi (Denktaş) inandığı davaya ve Türkiye’ye ölümüne bağlıydı” dedi.

Tamamen halkın içerisinde olmuştur

Eroğlu, “Denktaş Bey, birçok kez müzakere masasından ‘uzlaşmaz’ şeklinde anılsa da orada zaman zaman uzlaşmasını da bilmiş ve Rumların uzlaşmazlığını dünyaya anlatmaya çalışmıştır. Rumların bir anlaşma istemediğine masaya oturduğu günden beri inanmış birisiydi” diye konuştu. Eroğlu, Denktaş’ın iyi bir lider olduğunu ve liderliğini de herkese kabul ettirdiğini söyledi. Denktaş’ın her zaman halkın içinde olduğunu belirten Eroğlu, “Denktaş, protokolün dışında olmayı severdi. Kendi arabasıyla köyleri gezip, fotoğraflar çeken, normal bir vatandaş gibi kahvede oturup, köylüyle sohbet eden birisiydi” ifadelerini kullandı. Eroğlu, “Denktaş tamamen halkın içerisinde olmuştur. Ulusal davada ölünceye kadar beraberdik” dedi. Denktaş’ın vefatından önce hastaneye kaldırıldığını duyduğunda şoke olduğunu belirten Eroğlu, son nefesini verirken Denktaş’ın yanında olduğunu ve bunu hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. 

Yeni Asya’da kitapları çıktı

13 Ocak Cuma akşamı vefat eden KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Yeni Asya Yayınlarından kitapları çıkmıştır.

Bunlar; Gençlere Öğütler,  Saadet Sırları, Kur’ân’dan İlhamlar, Yarınlar İçin, İmtihan Dünyası, Kalbimin Sesi. Aynı zamanda Denktaş, Lefkoşa’da Yeni Asya Kitap Sergisine katılarak açılışını yapmıştır. Denktaş’ın himayesinde Lefkoşa’da ilk kitap sergisini 29 Mart-4 Nisan 1986 tarihleri arasında gerçekleştiren Yeni Asya Yayınları, ertesi yıl, 5-15 Mart 1987 günlerinde ikinci bir sergi daha düzenledi. Ve Denktaş’ın kitaplarının KKTC gençliği üzerindeki olumlu tesirlerini gösteren ilginç bir örnek, ikinci kitap sergisinin devam ettiği günlerde Bozkurt gazetesinde çıkan bir okuyucu mektubunda görülüyordu. Bu mektupta Şemsettin Gönlübol, Denktaş’ın kendisini ziyaret eden gençlere Kur’ân’dan İlhamlar ve Yarınlar İçin isimli kitaplarını hediye ettiğini hatırlatarak şöyle diyordu:“Kızım ve arkadaşları kitaplarınızı zevk alarak, heyecanla okudular. Bana sordukları sorulardan, okuduklarından en iyi şekilde etkilendiklerini anladım. Her ana-baba, çocuğunun kitaplarınızda anlattığınız ilkeler doğrultusunda yetişmesini bekler.”

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