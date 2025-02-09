Deprem bütçesi tam kullanılamadı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde yapılan çalışmalara ve kamu harcamalarına ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı.

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Rapora göre, 2023 ve 2024 yıllarında deprem bölgesi için yaklaşık 75 milyar dolara karşılık gelen 2,6 trilyon TL kaynak ayrıldı. Bunun ancak yarısı harcandı.

Ekonomim’in haberine göre Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2023 ve 2024 yıllarında toplamda 2,54 trilyon TL kaynak ayrılmasına rağmen, fiili harcamanın 1,47 trilyon TL’de kaldığını ve ödenek kullanım oranının yüzde 51 seviye- sinde gerçekleştiğini söyledi. Yılmaz, deprem harcamalarının daha şeffaf bir şekilde takip edilmesi gerektiğini belirterek, TBMM çatısı altında geniş kapsamlı bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulmasını önerdi.

Haber Merkezi