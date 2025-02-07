Yaralar sarılamamış

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan deprem bölgesini ziyaretlerinde, depremin ikinci yılında yaraların sarılmadığını aksine kocaman bir yıkım tablosu gördüklerini söyledi.

6 Şubat Depremlerinin ikinci yılında Hatay’a giden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Biz depremin ikinci yılında bölge ziyaretlerimizde pek çok yaranın sarıldığını ümit ediyorduk. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar bizlere bunu işaret ediyordu. Fakat bugün karşılaştığımız tablo bunun tam aksine karşımızda sadece bir doğal afet değil, birbirine eklemlenmiş ihmaller zinciri, siyasî menfaatlere kurban edilmiş şehirler ve belirsizliklerle dolu kocaman bir yıkım tablosu var” dedi.

Konteynerler kalıcı hale gelmiş durumda

Arıkan depremzedelerin sıkıntılarına dikkat çekerek, “Manzara şu; 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu mağduriyetler maalesef Hatay’da da diğer illerimizde de büyük oranda devam ediyor. Elbette medyaya yansıyanlar kadarıyla yapılan konutlara yerleşen vatandaşlarımız var. Yapılan bazı çalışmaları da burada gördük ama büyük oranda bölgede hayat henüz normale dönmüş değil. Konteynerler maalesef üzülerek ifade ediyorum kalıcı hale gelmiş vaziyette. Konteynerlerde yaşayan insanlarımızın sayısında düşme söz konusu değil. Konteyner sayılarımızda düşme söz konusu değil. Konteyner kentlerde elektrik, su, altyapı problemleri hâlâ devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka