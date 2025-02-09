"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Deprem, beka meselesi

Mehmet KARA
09 Şubat 2025, Pazar
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. 11 ilde, 124 ilçeyi, 6.229 köyü, yaklaşık 14 milyon nüfusu etkileyen bu deprem “asrın felaketi” olarak nitelendirildi.

Depremlere hazırlık ve deprem sonrası süreçte, özellikle hükûmet ve belediyelerin yetersiz kaldığı görüldü.

İcranın başı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem sonrası bölgeyi ziyaretinde, “Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir” demişti. Ancak iki yıl geçmesine rağmen maalesef bu hedefe ulaşılamadı.

Meclis Genel Kurulu’nda depremin yıldönümünde konuşan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman göre, iki yılın sonunda 445 bin hak sahibinin sadece 201 bin 580 konut hak sahibine teslim edilebilmiş. Yayman, yıl sonuna kadar bütün hak sahiplerine, evleri, iş yerleri ve ahırlarının teslim edileceğini iddia ediyor; ancak bu gerçekleşecek mi göreceğiz.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu, ancak deprem olduktan sonra hatırlanıyor. 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen, özellikle İstanbul’da yeterli hazırlıkların yapılmadığı açıkça görülüyor.

Eğer bir beka meselesi aranacaksa, deprem bizim için gerçek bir beka meselesidir.

***

VERGİLER DEPREME HARCANDI MI?

Kahramanmaraş depreminin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen konutların yalnızca yarısının teslim edildiğini bir iktidar milletvekili söylüyor. Hâlâ konteynerlerde, hatta çadırlarda yaşayan insanların olduğunu görmek “her şey yapıldı” diyenleri yalanlıyor. 

“1999 Marmara depreminden sonra alınan deprem vergisi, özel iletişim vergisi gibi vergilerin ne kadarı depreme hazırlık için kullanıldı? İki deprem sonrası gelen yardımların ne kadarı halka verildi, ne kadarı deprem bölgesinde kullanıldı?” sorularının cevapları hâlâ verilebilmiş değil.

Depremler sonrası Meclis’te kurulan “Deprem Komisyonları” çalışmalar yaptı, raporlar hazırladı ama hayata geçirilemedi. Hatta komisyonların hazırladığı kanun teklifleri dahi Meclis genel kurulunda reddedildi. 60 yıllık Afet Yasası bile günümüz şartlarına göre düzenlenemedi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Adana Milletvekili ve jeoloji mühendisi olan Müzeyyen Şevkin’in; Adana’da 7 bine yakın orta hasarlı bina olduğunu, hâlâ bunlara dair ne yapılacağının belli olmadığını, insanlara kira ödenmediğini söylemesi de dikkat çekici…

***

DEPREMİ KONUŞAMAMAK

Kahramanmaraş Depremi’nin yıldönümü yaklaşırken, Meclis Genel Kurulu’nda Yeni Yol Partisi “6 Şubat Depremi’nde yaşanan ihmallerin tüm yönleriyle araştırılması”na ilişkin grup önerisi verdi. 

Muhalefet ve iktidar partisinden milletvekilleri konuştu. Muhalefettekiler depreme hazırlıkların yetersiz olduğunu örnekleri ile açıklarken, meselenin siyaset üstü olduğunu söylediler. İktidar kanadı ise depremin ilk ânından itibaren bölgede olduklarını ve üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtirken, “Yapmaya devam edeceğiz, ama yerel yönetimlerin bu konuda sessiz kalması da milletimizin takdiri” sözleriyle muhalefetin “deprem siyaset üstüdür” söylemine bir bakıma karşı çıkmış oldu.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün, “Depremden sonra tedbir almanın bir anlamı yok. Depremden önce mutlaka tedbir almamız lazım. Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını mutlaka kuralım. Bu bakanlık, yaşanabilecek sorunları önceden çözsün ve mutlaka tedbir alsın” sözleri ise yerindeydi ama bundan önce dinlenilmediği gibi bununda da dinlenmeyeceği görülüyor.

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Önder, grup teklifinin oylamasından önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadığını açıkladı ve Meclis çalışmalarına ara verdi. Bu durum, Meclis’in deprem konusundaki hassasiyetini gösterdi.

Yapılması gereken belli:

Hükümetten, muhalefete, belediyelerden STK’lara ve topyekûn millete değin, deprem olmadan önce tedbirleri almaktır. Uzun vadeli stratejik plânlamalar, afet öncesi tedbirler, altyapı iyileştirmeleri ve sürekli eğitimler gereklidir. 

Hem de vakit geçirmeden…

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem bütçesi tam kullanılamadı

    Dünya UCM'ye sahip çıktı - 79 üye ülkeden ortak bildiri - Trump'a tepkiler büyüyor

    UCM, AB’den yardım istedi

    Zam yaparak tasarruf sağlanamaz
    📷

    İzmir-Seferihisar'da ve Muğla-Bodrum'da deniz suyu çekildi: ''Korkulacak bir şey yok"

    Biden'ın tüm güvenlik izinleri, Trump tarafından iptal edildi

    Almanya da Trump'ın skandal Gazze'yi "devralma" planını reddetti

    AB, ABD'ye sert karşılık verecek: 'Hazırlıklıyız'

    Putin'den 'enflasyonu düşürme talimatı'

    Trump'tan dünya çapında büyük tepki çeken Gazze planı için "acelemiz yok" açıklaması

    BM: 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

    Trump, Biden'ın bıraktığı yerden devam ediyor - ABD'den İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışı kararı

    Esenyurt, 57 şehirden daha kalabalık - En fazla ve en az nüfusa sahip ilçeler belli oldu

    Alaska'da kaybolan 10 kişinin bulunduğu uçaktan kurtulan olmadı

    Esir takasında 5'inci tur - 3 İsrailli erkek esir Kızılhaç'a teslim edildi

    Ege Denizi'ndeki depremler devam ediyor
    📷

    At sırtında İspanya'dan Kutsal Topraklar'a Hac yolculuğu...

    7 milyon konut depremde yıkılabilir

    Hayatların yeniden inşasında Türkiye’nin yanındayız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Bütün yollar kapanınca...”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Zorluklarla karşılaşınca ne yapmalıyız?
    Misbah ERATİLLA

    Kur’ân’ın tokadı
    Mustafa Yalçın

    Sessiz sesler
    Mehmet KARA

    Deprem, beka meselesi
    Muhammed Yusuf Akbaş

    “Aile Yılı”nın anlamı
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    “Hz. Âdem’in (as) ismini kim koymuş?”
    Ahmet BATTAL

    Çin Birliği mi Avrupa Birliği mi?
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklardan Trump’a ders

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.