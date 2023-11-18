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19 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Deprem de rant malzemesi yapıldı

18 Kasım 2023, Cumartesi 20:32
TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata, tüm uyarılara rağmen kentlerin depreme hazır hale getirilmediğini belirterek 7 Kasım’da kabul edilen Kentsel Dönüşüm Yasasını eleştirdi:

“Yasa ile deprem gerçeği yeniden rantsal dönüşüm sürecinin malzemesi haline getirildi.” artı gerçek’in haberine göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen 5. Adana Kent Sorunları Sempozyumu başladı. Sempozyumun ana teması ‘kent ve afet’ olarak belirlendi. Sempozyumda konuşan Selçuk Uluata  yapılan tüm ikazlara rağmen şehirlerin depreme hazır hale getirilmediği söyledi. Uluata, “2003’te Bingöl’de, 2011 Van’da, 2020’de Elazığ ve İzmir’de ve ne yazık ki 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depreminde benzer acıları tekrar tekrar yaşadık, yaşıyoruz. Depreme hazırlıklı olmak bütünlüklü bir program, bu programı uygulayacak bir devlet yapılanması ve güçlü bir siyasi irade gerektirir. Bu süreç siyasi bir tercihtir. Siyasi iktidarlar burada tercihini, insan yaşamından, kamu yararından, bilimden, teknikten ve hukuktan yana değil; kaçak yapılaşmadan ve rant çevrelerinden yana kullanmıştır” diye konuştu.

DEĞERLİ ARAZİLER SERMAYEYE PAZARLANIYOR

TBMM’de 7 Kasım’da kabul edilen kentsel dönüşüm yasasının, kentsel dönüşümün amacından saptırılarak rant dağıtma aracına dönüştürülmesinin yeni bir örneği olduğunu söyleyen Uluata, “Söz konusu yasa ile deprem gerçeği yeniden rantsal dönüşüm sürecinin malzemesi haline getirilmiştir. Kent merkezlerindeki değerli araziler ve kentsel ortak mekanlar, kentsel dönüşüm adı altında, içinde yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları verilerek sermaye çevrelerine pazarlanmaktadır. Bu uygulamalarla, kentleri bir arada tutan unsurlar, kent ve kentli kimliği ve ortak kullanım alanları ortadan kaldırılmaktadır” dedi. 

Haber Merkezi

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