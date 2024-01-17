Depremde kaç çocuk kayboldu?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerde kaybolan çocuklar ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Göktaş’ın katılmış olduğu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yapmış olduğu “6 Şubat depremlerinde 1912 çocuğumuzdan bir tanesi bile kayıp değil” açıklaması üzerine kayıp yakınlarının paylaştığı verilere dikkat çekerek iddiaları Bakan Göktaş’a sordu.

Yeneroğlu, Göktaş’a şu soruları yöneltti: “6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler sonrasında Bakanlığınıza kaç çocuk hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuştur? Depremler sonrasında kayıp çocuklarla ilgili Bakanlığınızca hangi çalışmalar yapılmıştır? Eğer bir çalışma ve rapor söz konusu ise bu hususlar kamuoyu ile paylaşılmış mıdır? Paylaşılmamış ise çalışmaların veya raporların sonuçları nelerdir? Bakanlığınız haricinde bu konuda ayrıca çalışma yapan başka Bakanlıklar söz konusu mudur? Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda depremlerde kaybolan çocuklar iddiasına ilişkin yaptığınız açıklamayı hangi çalışma sonucuna göre yaptınız?” Ankara - Adnan Solmaz

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