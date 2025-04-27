Depreme hazır değiliz - İstanbul’da 1,5 milyon riskli bina var - Deprem geçtikten sonra unutuyoruz

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından şehrin yapı stoku ve depreme hazırlık çalışmalarındaki yetersizlik bir kez daha gündem oldu. Uzmanlar sık sık iktidarı uyarsa da çalışmalar hâlâ yetersiz.

Yaşanan depremin ardından ders alınması yönünde çağrı yapan uzmanların bazıları şu bilgilere dikkat çekiyor: İstanbul’daki 600 bin riskli yapı stokunun yüzde doksanı yıllardır yenilenmedi. İstanbul’da 2001’de 512 olarak belirlenen acil çıkış yollarının çoğunun otopark olarak kullanıldığı belirlendi.

12 yılda İstanbul’da bulunan ve 2000 öncesi yapılmış 800 bin binanın sadece 84 bini dönüştürüldü. 7 ve üzeri depremde 500 noktada doğalgaz kutusu patlayabilir. Megakentin binalarının yüzde 25’i deprem sonrasında kullanılamaz hâle gelebilir.

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Toplanma alanları imara açıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna 470 toplanma alanının imara açıldığını, AVM yapıldığını söyledi.

Suna, İstanbul’da 1999 depreminden sonra belirlenen 470 adet Deprem Toplanma Alanı’nın büyük bir bölümünün imara açıldığı, AVM, konut ve ofis projelerine dönüştürüldüğünü ifade etti. 562 adet “Birinci Derece Acil Ulaşım Yolu”nun da birçoğunun araç parkı hâline geldiği belirtti.

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İstanbul’da 1,5 milyon riskli bina var

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstanbul’da vakit daralıyor, 1,5 milyon riskli bina var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, depremin başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerinde hissedildiğini hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

Şu ana kadar; en büyüğü 5.9 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri artçı deprem sayısı 8. Depremden 26 dakika sonra, saat 13:15’te TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) devreye alındı; tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Merkezi’nde toplandı. Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu, şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşanmadı; yaralı vatandaşımız da bulunmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995’i ‘Depremle ilgili acil yardım’ talebiydi.

Deprem geçtikten sonra unutuyoruz

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da şunları söyledi: “Ülkemizin en büyük gerçeği depremdir. Nüfusun yüzde 70’i deprem bölgesinde yaşıyor. Deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef deprem gerçeğini unutuyor, bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz. Riskli bina öldürür, bu dönüşümü hep birlikte gerçekleştirelim dedik. 1,5 milyon riskli bina olduğu, bunların yüzde 30’unun acilen dönüştürülmesi gereken binalar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Bu dönüşüm göz ardı edilecek, ertelenecek bir durum değil. İstanbul’un artık tek gündemi deprem olmalı. Yapı stoğunun bir saniye bile kayba tahammülü yok. 39 ilçemizde 365 alanda dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha kararlı olacağız. Daha hızlı, daha büyük projelerin adımlarını hep birlikte atmak mecburiyetindeyiz”

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Artçılar devam ediyor

Marmara Denizi’nde Büyükçekmece açıklarında Cuma akşam saatlerinde büyüklüğü 3,5’in üstünde üç deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 20.33’te merkez üssü Marmara Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi. Sarsıntılar daha sonra da devam etti. Marmara Denizi’nde 3,5 ve 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

İstanbul - anka

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Halk, deprem dirençli şehirleri talep etmeli

23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

İstanbul’u ve Türkiye’yi depreme hazırlamanın önceliğine dikkat çeken Görür’ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Bizim vatandaşımız insanını, çocuğunu, akrabasını sever. Can güvenlikleri için yapmayacağı şey yoktur. Seçimde kendinden oy isteyen adamlara desin ki veya pankartlar kaldırsın ki, “İstanbul’un deprem dirençli kent hâline getirilmesini istiyorum. Bununla ilgili planınız varsa buyrun gelin oyumuz sizindir, aksi hâlde sizi sandığa gömerim” demeli. Halk dürüst, bilinçli olmalı ve bunu talep etmeli. Yavrusu için, geleceği için. Bugünkü hükümet ve belediyeler bu işi yapacaktır değil mi? Onlar da halktan talep gelirse harekete geçiyorlar.

Haber Merkezi