Depremlerde ölüm sebebi yoksulluk

Türkiye, son günlerde peş peşe depremler yaşıyor. Yaşanan depremleri yorumlayan uzmanlar, depremlerin birbiri ile bağlantısı olmadığını belirtirken, ölümlerinin başta gelen sebeplerinden birtanesinin “yoksulluk” olduğunu söylediler.

Düzce ve Erzurum depremlerinden sonra geçtiğimiz sabah saat 10.02’de Tokat’ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıdan 1 dakika sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Cumhuriyet’tin haberine göre Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Türkiye birinci dereceden deprem ülkesi değil. Fakat ölümcüllük oranı olarak dünyada ilk beşe girer. Nedeni doğrudan doğruya yoksulluk. İnsanların, derme çatma güvensiz evlerde oturmaları” dedi. Bizde maalesef beşi geçen her depremden sonra yapılarda hasarlar meydana geliyor diyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Yapıdaki hasarlarda depremleri sorumlu tutuyoruz ama bu doğru olamaz. Çünkü eğer bir binada iyi malzeme kullanılmışsa hasar görmez. Bu aslında biraz bizim ayıbımız. Bu kadar küçük depremlerde hasar görmesi, hele yaralanma hiç doğru değil. 10 yıllık bir dönem içerisinde kuvvetle muhtemel büyük bir deprem olabilir. Kendimizi ve ülkemizi buna hazırlamalıyız” ifadeleri kullandı.

Haber Merkezi