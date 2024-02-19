Depremzede değil, TOKİ’zedeyiz

İstanbul - Tuzla’daki TOKİ konutları mağdurları, AKP Tuzla İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelerek artan konut taksitleri ve konut fiyatlarına karşı tepkilerini dile getirdi.

Mağdurların sözcüsü Fırat Balta şunları söyledi: “2026 yılında bizlere evlerimizi teslim edeceklerini söylüyorlar. 2019 yılında bildiğiniz gibi asgari ücret 2 bin 300 lira gibi bir rakamdı. Şu anda 17 bin 2 TL. Bizler o zamanın şartlarında bizler 890 TL’ye sadece bir taksiti verebiliyorduk ve üzerine iki misli olarak bizim cebimizde para kalıyordu. Ama şu anda baktığımız zaman bizlerden 14 bin TL’yle 21 bin TL arasında bir rakam istiyorlar.” Musa Özdemir ise Tokizede olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bizi seçim aracı olarak kullanmayın. Bıktık artık bundan. Biz imza attık, sözleşme yaptık. Ne oldu? Ne değişti de günümüzde 2024’e gelince bunları bizden geri aldınız. Biz hani gerçekten depremzede değiliz ama TOKİ zedeyiz. Bugün AK Parti il binasının önünde, Tuzla İl Binası’nın önündeyiz. Çünkü bize o sözü onlar verdiler. Ya gerçekten çok doluyum. Biz oylarımızla birlikte haklarımızı da onlara helal etmeyeceğiz.”

İstanbul - Anka