Derin yoksulluğun belgesi

Aile Bakanlığı, ülkedeki derin yoksulluğu ortaya koyan sosyal yardım verilerini kitaplaştırdı. Türkiye’de aşırı yoksulluk çeken hane sayısı 4 milyona yaklaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme kitapçığı hazırladı. Kitapçık, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhranı gözler önüne serdi. Bakanlığın, yurttaşın içinde bulunduğu yoksulluğu ortaya koyan sosyal yardım verileriyle övünmesi ise dikkati çekti.

BirGün’ün haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sunumuyla başlayan kitapçıkta, sosyal yardımlara geniş yer ayrıldı. Kitapçıkta, aile ve toplum hizmetleri ile çocuklara, kadınlara ve engellilere yönelik sosyal yardımların detayları paylaşıldı.

Bakılamayan çocuklar

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında desteklenen çocuk sayısı, kitapçığın Türkiye’deki yoksulluğu ortaya koyan en çarpıcı bölümü oldu. Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocukların dahil edildiği program kapsamındaki çocuk sayısı 2023 yılı sonu itibarıyla 164 bin 995 ile ifade edildi. Yoksulluğun pençesine hapsolan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan SED kapsamındaki çocuk sayısının yıllara göre dağılımı da kitapçıkta yer aldı. Ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan ve “Aile odaklı hizmetlerden yararlandırılana kadar” geçici süreliğine ev tipi yatılı sosyal hizmet birimlerinde kalan çocukların sayısının da 15 bine dayandığı öğrenildi. Bakanlığın verileri, yatılı sosyal hizmet birimlerinde kalan çocuk sayısının 2023 yılının sonunda 14 bin 435 olduğunu ortaya koydu.

Korunmaya muhtaçlar

Ailesinin bakamadığı çocuk sayısı, 2012-2024 döneminde bazı yıllara göre şöyle kaydedildi: • 2012: 37 bin 295 • 2014: 60 bin 29 • 2016: 92 bin 115 • 2018: 122 bin 489 • 2020: 129 bin 422 • 2022: 157 bin 248. Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuk sayısı da bakanlığın verilerine yansıdı. Buna göre, 2012 yılında bin 492 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının 2023 yılı sonu itibarıyla 9 bin 806’ya fırladığı belirtildi. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının yıllara göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti: 2014: 4008 2016: 5005 2018: 6465 2020: 7869 2022: 9011 Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne seren diğer bazı veriler şöyle sıralandı: • Yakacak yardımı: 1 milyon 895 bin 622 hane • Doğalgaz tüketim desteği: 162 bin 666 hane • Elektrik tüketim desteği: 4 milyon 378 bin 839 hane • Şartlı sağlık yardımı: 1 milyon 66 bin 956 öğrenci • Şartlı eğitim yardımı: 1 milyon 966 bin 429 öğrenci.

Haber Merkezi