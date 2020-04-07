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7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Destek 1 yıla çıkmalı

07 Nisan 2020, Salı
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, giyim sektörünün, salgın sürecinde ağır hasar almaması için koronavirüs desteklerinin bir yıla çıkarılması gerektiğini bildirdi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim endüstrisinin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında girişimlerini hızlandırdığını kaydederek, sektörün amiral gemisi konumundaki İHKİB’in bu yönde 4 maddelik âcil tedbir paketi hazırladığını aktardı. Gültepe, 2020’ye 19 milyar dolar ihracat hedefiyle başladıklarını ve yılın ilk iki ayını yüzde 7 artışla kapattıklarını belirterek, salgının Avrupa’da yayılmaya başlamasıyla bütün hesapların alt üst olduğunu bildirdi. Türkiye’nin hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70’inin AB ülkelerine ve İngiltere’ye yapıldığını hatırlatan Gültepe, şu bilgileri verdi: “Özellikle İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’deki bilânçosu ağırlaşan salgın nedeniyle Avrupa piyasaları Mart başında neredeyse tamamen kapandı. Üretimi tamamlanmış yüz milyonlarca dolarlık sipariş depolarımızda kaldı. Aynı şekilde milyarlarca dolarlık sipariş iptal edildi. Mart ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 daraldı. Nisan ve Mayısta daralmanın yüzde 70-80’in üzerine çıkmasından endişe duyuyoruz. Çok değil 3 ay önce yüzde 85 kapasiteyle çalışan sektörde kapasite kullanım oranı yüzde 30’lara geriledi.”

Ağır hasarla karşı karşıya kalabilir

Gültepe, hem salgın tedbirleri hem de sipariş olmadığı için firmaların bir bölümünün üretime ara verdiğini, bir bölümünün minimum kapasiteyle çalıştığını belirterek, tablonun en az 3 ay boyunca iyiye gideceğine dair bir ışık görünmediğini bildirdi. Bütün tedbirlere rağmen sektörün türbülanstan çıkıp kendini toparlamasının 1 yılı bulacağını, bu sebeple koronavirüs desteklerinin 1 yıla çıkarılması gerektiğini aktaran Gültepe, müdahalenin gecikmesi durumunda sektörün ağır hasarlarla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

 

AA

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