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19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Devlet Bahçeli Soylu'yu tebrik etti

19 Ağustos 2019, Pazartesi 12:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasının önemli bir operasyon olduğunu ifade etti, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğimiz tamdır" açıklamasında bulundu.

MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasını 'önemli bir operasyon' olarak nitelendirerek, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğimiz tamdır" dedi.

Bahçeli, telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu operasyonlarla ilgili tebrik etti.

"Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun tasarruflarını desteklediklerini" belirten Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı. 

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü görevden aldı. HDP'li üç ismin yerine, söz konusu illerin valileri görevlendirildi.

Etiketler: Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, tebrik
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  • Necati

    19.8.2019 12:29:03

    Hâlâ bunlara demokrat diyenler varmı?

Risale-i Nur Külliyatı

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