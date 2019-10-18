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Devriye aracına saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

18 Ekim 2019, Cuma 14:00
Van’ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere dün akşam saat 22.00-22.15 sıralarında sınırın İran tarafından ateş açıldığı belirtildi. Açılan ateşe askerlerin anında karşılık verdiği kaydedilen açıklamada, çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 2 askerin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, yaralı askerlerin helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Van’ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen askerin acı haberi Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ailesine verildi.

AA

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