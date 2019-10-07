Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Çavuşoğlu, Twitter hesabından Suriye konusunda açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı. AA

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