"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Dışişleri: İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından "çok büyük" endişe duyuyoruz

12 Şubat 2024, Pazartesi 14:01
Türkiye, İsrail’in, Gazze Şeridi'nde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail'in, Gazze Şeridi'ne bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu harekatın, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, devam eden saldırıların Gazze’deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacağına ve bölgede kalıcı ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar vereceğine dikkat çekilerek "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Refah saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

AA

Okunma Sayısı: 339
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hollanda mahkemesinden İsrail'e F-35 parçaları satışının durdurulması kararı

    Mark Ruffalo'dan Gazze çağrısı

    Dışişleri: İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından "çok büyük" endişe duyuyoruz

    Sigara dumanı astım ve alerji riskini artırıyor

    Adalet için ömürlerini vakfettiler

    Müslüman, zalimleri destekleyemez

    Biriken zamlar seçim sonu yağacak

    Bankalardan rekor soygun

    Hatay’ın derdi bitmiyor

    Gazze için dünyaya yardım çağrısı

    120 kilogram etten 25 kilograma

    Motorin 45 lirayı aşacak

    Gazze’de doktorlar canları pahasına çalışıyor

    İstanbul’da 1 ay yaşamanın maliyeti 53 bin lirayı geçti!
    📷

    Bursa 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

    Yalnız yaşayanlar 5,2 milyona yaklaştı

    Pakistan'da seçim sonuçlarıyla ilgili son durum?

    Gazze 128 gündür yoğun saldırı altında

    Herkes Anayasaya uymakla mükellef

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Başyazı: 31 Mart’a doğru
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’ın kardeşi Molla Muhammed
    Ali FERŞADOĞLU

    “İçimizdeki beyinsizler” AB’ne karşı gelmeseydi!
    Mehmet KARA

    Yok artık!
    Risale-i Nur'dan

    Saadet kendine güvenmekte midir?
    Yeni Asya'dan Size

    55. yıl özel sayımız
    Genel

    120 kilogram etten 25 kilograma
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dünya bizi kıskanıyor mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ya aydınlatır, ya karartırsın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.