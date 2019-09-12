Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 kişi öldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp kırsalında saat 18.00 sıralarında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaş öldü, 13 vatandaş ağır yaralandı. Yaralılar, Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerince gerekli çalışmalara vakit kaybedilmeksizin başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Menfur saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi. AA

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