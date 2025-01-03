Dönüş yapan Suriyeliler desteklenmeli

Göç ve Diaspora Vakfınca hazırlanan “Türkiye’den Suriye’ye Geleceğin İnşası: Eğitim Raporu” ile “Suriye Saha Gözlem Raporu” kamuoyuna açıklandı.

“Türkiye’den Suriye’ye Geleceğin İnşası: Eğitim Raporu”nda ülkelerine dönmeyi planlayanlar için güvenli, gönüllü ve onurlu dönüş süreçlerinin uluslararası işbirliğiyle desteklenmesi gerektiği ifade edildi. “Suriye Saha Gözlem Raporu”nda ise ülkenin yeniden yapılanma sürecinde Türkiye’nin, tarihsel bağları, bölgesel konumu ve yeniden yapılanma süreçlerindeki deneyimiyle önemli katkılar sağlayabilecek bir aktör olduğu vurgulandı. İstanbul - aa

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AB Dışişleri Bakanları Suriye’de

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot, Beşar Esad’ın devrilmesinden yaklaşık dört hafta sonra Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Baerbock ve Barrot’ın ziyareti Avrupa Birliğinin (AB) dışişleri bakanı düzeyinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni Şam yönetimiyle ilk teması oldu.

DW Türkçe’nin haberine göre, HTŞ lideri Ahmed eş Şara ile görüşecek iki bakan, yeni yönetimle AB adına diyalog başlatacak.

Haber Merkezi