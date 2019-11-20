Dualarla yad ediyoruz... Ömürlerini Risale-i Nur’a verdiler

Ömürlerini Risale-i Nur hizmetine veren Bediüzzaman’ın talebesi ve hizmetkârı Bayram Yüksel ağabey ile Nur Talebeleri Ali Uçar, Mehmet Çiçek ve Hilmi Doğan ağabeyleri vefatlarının sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

19 Kasım 1997 tarihinde Almanya’dan Türkiye’ye dönerken Bulgaristan’da geçirdiği trafik kazası sebebiyle vefat eden Bediüzzaman Hazretleri’nin talebesi ve hizmetkârı Bayram Yüksel Ağabey ile Nur Talebeleri Ali Uçar ve Mehmet Çiçek’e, 20 Kasım 2007’de vefat eden hayatını Risale-i Nur hizmetinde geçiren Hilmi Doğan’a Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyoruz.

Vefatında, Bediüzzaman’ın yanındaydı

Bayram Yüksel, çok genç yaşlarda Risale-i Nur ile tanışarak Bediüzzaman Said Nursî’ye talebe oldu. Bediüzzaman ile Afyon’da tanışma ve ona hizmet etme şerefine nail olan kahramanlardandı. Risâle-i Nur eserlerini elle yazarak çoğaltan Bayram Yüksel, Üstad’dan aldığı dersle ihlâs, sadâkat ve tevazu hasletleriyle öne çıkmıştı. Hayatı boyunca Risâle-i Nur eserlerinin yazılması, okunması ve yayılması için çalışmalar yapan Yüksel; Üstad Hazretleri’nin yakın hizmetinde bulunmuş ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmıştı. Bayram Yüksel, Bediüzzaman’ın Urfa’da vefatı anında da yanında bulunan talebeleri arasındaydı.

Ali Uçar Ağabey de, yurt dışında hizmet veren ve bir çok yabancı dil bilen fedakâr bir Nur talebesidir. Yurt dışında bir sene içinde dört yüzü aşkın konferans vererek yabancıların rekor kitaplarında yer almıştır. Gazetemiz Yeni Asya’da 28 gün tefrika edilen ve Üstad’ın eğitim konusundaki fikirlerini nazara vermek için “Van Üniversitesi’’ dizi yazısı hazırlamıştı. Üniversite mezunu olan ve hiç evlenmeyen Ali Uçar Ağabey, 1997 tarihinde Bulgaristan sınırları içinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu, Bayram Yüksel Ağabey ve Mehmet Çiçek Ağabey ile birlikte Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

“Hayatımın en büyük hadisesi Risale-i Nur’dur”

Kayseri’de doğan, ömrünü Risale-i Nur hizmetinde geçiren Hilmi Doğan Ağabey, 20 Kasım 2007’de vefat etmişti. Vefatından bir süre önce Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan Nurlu Hatıralar adlı kitapta mütevazi kişiliğine vurgu yapılarak, kendi ağzından “Benim hayatımın en büyük hadisesi Risale-i Nur’u tanımam oldu” tesbitine yer verilir. Gazetemiz yönetim kurulu üyeliği ve idare müdürlüğü görevlerinde de bulunmuş olan Ağabeyimiz, “Tepelice çama çıktım” adlı şiiriyle de tanınmıştır.

Hilmi Doğan Ağabey

Hilmi Doğan, Risâle-i Nur ile 37 yaşında tanışır. Meftunu olduğu Risâle-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin ilk talebeleri saff-ı evvelleri ile tanışır ve yakın münasebet kurar. Risâle-i Nur’la ilgili mahkemelerin hiçbirini kaçırmaz. Hepsinde izleyici olarak bizzat bulunur. Ömrünü Risale-i Nur’a adamış olan ağabeyimizi vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.