Duam adaletle yuvalarına dönmeleri için

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi görev döneminde başlatılan ‘Beylikdüzü Hayırlı İftarlar Sofrası’nın yedincisinde, 12 bin kişiyle birlikte orucunu açtı.

Ramazan ayında iyi düşüncelerin kazanmasını dilediğini belirten İmamoğlu, “Kötülükler ve kötü düşünceler, hepimizin yuvasından, etrafından, çevresinden uzak olsun” dedi. İmamoğlu, “Kadir Gecesi’nde bile, Ramazan ayında bile iftira ile kumpas ile bize kötülük düşünenlere bile Allah yardım etsin. İyilikle düşünen insan, doğrulukla hayatını yürüyen insan asla yıkılmaz. Ben hiç kimse için kötü düşünmedim, düşünmeyeceğim. Adaletsizlikle, hukuksuzlukla evlatlarından ayrılan, ayrılmak zorunda bırakılan annelerin, babaların, insanların da bir an önce hukukla, adaletle birlikte yuvalarına dönmeleri için Kadir Gecesi’nde dua ediyorum” dedi. İstanbul - Anka

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