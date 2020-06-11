'Dürümlü saldırısının faili etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın katledildiği saldırının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar." İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon Türk lirasına kadar ödülle turuncu listede yer alan 'Firaz Amed' kod adlı İzzet Yiğit olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, 2016'da Diyarbakır'ın Dürümlü Mezrası'nda 16 sivilin katledildiği, yine aynı yıl Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda 3 polis memurunun şehit edildiği terör olaylarının faili olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin de turuncu listede yer alan sözde Amed eyaleti 'Ape Musa' alanı sorumlusu olan 'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci olduğu daha önce kamuoyuna açıklanmıştı." AA

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