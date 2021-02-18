#YeniAsya52Yaşında

21 Şubat Pazar Saat 14:00 - 16:00 arası canlı yayın programımıza tüm okurlarımızı bekliyoruz. Yayın Linkleri: www.yeniasya.com.tr www.euronur.tv www.youtube.com/RisaleTV-EuroNurTV-YeniAsyaTV *** YENİ ASYA İÇİN NE DEDİLER? - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan - Millî Eğitim ve Kültür eski Bakanı Hüseyin Çelik - Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay - AP eski Milletvekili Recep Özel - Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici - MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ve başka sürpriz isimlerin 52. yıl mesajları 22 Şubat'ta Yeni Asya'da... *** DUYURU 22 Şubat Pazartesi günü çıkacak 52. yıl özel sayımız için ek gazete taleplerinizi, Turkuaz Dağıtım'ın listelerin daha erken teslimini istemesi sebebiyle, YARIN ÖĞLEYE (EN GEÇ 12:00’YE) KADAR bildirmenizi rica ediyoruz.

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