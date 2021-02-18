21 Şubat Pazar Saat 14:00 - 16:00 arası canlı yayın programımıza tüm okurlarımızı bekliyoruz.
Yayın Linkleri:
www.yeniasya.com.tr
www.euronur.tv
www.youtube.com/RisaleTV-EuroNurTV-YeniAsyaTV
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YENİ ASYA İÇİN NE DEDİLER?
- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
- Millî Eğitim ve Kültür eski Bakanı Hüseyin Çelik
- Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay
- AP eski Milletvekili Recep Özel
- Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici
- MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat
ve başka sürpriz isimlerin 52. yıl mesajları 22 Şubat'ta Yeni Asya'da...
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DUYURU
22 Şubat Pazartesi günü çıkacak 52. yıl özel sayımız için ek gazete taleplerinizi, Turkuaz Dağıtım'ın listelerin daha erken teslimini istemesi sebebiyle, YARIN ÖĞLEYE (EN GEÇ 12:00’YE) KADAR bildirmenizi rica ediyoruz.