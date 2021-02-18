"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

DUYURU

18 Şubat 2021, Perşembe 01:26
#YeniAsya52Yaşında

21 Şubat Pazar Saat 14:00 - 16:00 arası canlı yayın programımıza tüm okurlarımızı bekliyoruz.

Yayın Linkleri:

www.yeniasya.com.tr

www.euronur.tv

www.youtube.com/RisaleTV-EuroNurTV-YeniAsyaTV

***

YENİ ASYA İÇİN NE DEDİLER?

- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

- Millî Eğitim ve Kültür eski Bakanı Hüseyin Çelik

- Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay

- AP eski Milletvekili Recep Özel

- Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici

- MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat

ve başka sürpriz isimlerin 52. yıl mesajları 22 Şubat'ta Yeni Asya'da...

***

DUYURU

22 Şubat Pazartesi günü çıkacak 52. yıl özel sayımız için ek gazete taleplerinizi, Turkuaz Dağıtım'ın listelerin daha erken teslimini istemesi sebebiyle, YARIN ÖĞLEYE (EN GEÇ 12:00’YE) KADAR bildirmenizi rica ediyoruz.

Okunma Sayısı: 560
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki barajlarda beyaz rahmet sevinci

    5 ilde kar yağışı sürecek

    İstenmeyen mesaj trafiğinden kurtulabilirsiniz

    Gürcistan Başbakanı Gakharia'dan istifa kararı

    Bu geceyi, kapsamlı bir tefekküre vesile kılmalıyız

    Basın İlan cezaları Meclis gündeminde

    İngiltere'de çarpıcı araştırma: Obezite ölümleri oranı, sigara sebepli ölümleri geçti

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi

    10 şehirde eğitime ara verildi

    Tabii afetlerin faturası 268 milyar dolar oldu

    'Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz'

    Guterres: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi

    Küresel salgın "tepe noktasına" ulaşmış olabilir

    İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara

    Boğaziçi’nde cepheleşme yok

    Sağlık Bakanı Koca’ya zor sorular

    Bakanlık: Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da aşı yaptırılabiliyor

    Bakan Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

    Putin: Parlamento seçiminde dış müdahaleye izin vermeyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şehitler ve KHK düzeni
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gün Regaib Kandili
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat bu geceyi alkışlıyor
    Ahmet BATTAL

    Casus belli: Ya AYM ya MHP!
    Cevher İLHAN

    “Rehine kurtar(ama)ma” başarısızlığı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Timur, Bayezid ve Bediüzzaman
    Mikail YAPRAK

    Manevî diriliş mevsimi
    Ali Rıza AYDIN

    Mevsimin ilk gecesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.