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23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Eğitimcilerden test dayatmasına hayır

23 Ağustos 2021, Pazartesi 01:00
EĞİTİM-BİR-SEN’DEN DE TEPKİ GELDİ: Eğitim çalışanlarına aşı ve test dayatması yapılamaz.

KABULÜ MÜMKÜN DEĞİL

"Salgınla mücadele sürecindeki diğer bütün faktörler gözardı edilerek, okulların açılmasının, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanmasına veya PCR testi zorunluluğuna indirgenmesi şeklindeki hatalı önyargının kabulü mümkün değildir.” denildi.

BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ

“hukukî dayanaktan yoksun ve yanlış olan PCR testi zorunluluğu kararı yeniden ele alınmalı; eğitim çalışanlarının moral, motivasyon ve çalışma azmine zarar verecek, kurum içi çalışma barışını bozacak bu hatadan bir an evvel dönülmelidir.”

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Eğitimcilerden test dayatmasına hayır

6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim döneminde vak’a sayılarının artışının engellenmesi için alınan test kararına eğitim camiası tepkili.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı, ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz” sözlerine eğitim sendikaları tepki gösterdi. Konuyla ilgili Independent Türkçe’ye değerlendirmede bulunan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul, “Eğitim bileşenleri yani öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri için mutlaka kendi iradeleriyle aşı yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Şunu da unutmamız gerekir ki şu ana kadar siyasal iktidar açık ve net bir biçimde aşılanma vurgusu ve kamuoyu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmedi” ifadelerini kullandı.

İkna yöntemiyle olmalı

Okulların çok kalabalık olduğunu hatırlatan Kurul, taleplerinin öğretmenlerin bilimsel veriler ışığında doğrudan aşılanmalarının sağlanarak test yükümlülüğünde kurtulmaları olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak bu zorunluluk şeklinde değil de daha çok ikna üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Aşı hayatımızın bir parçası. Ama kişi aşı olmama hakkını kullanıyorsa bunun diğer bileşenler açısından aşılanmış kişiler açısından güvenirliği sağlayacak başka bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu da PCR testini yaptırmaktan geçiyor. Bu okulun içerisinde iç barışı sağlamak açısından önemlidir.”

Karar gözden geçirilmeli

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, kararın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda salgına karşı tek koruyucu silâhın aşı olduğunu hatırlatan Geylan, devamında şunları kaydetti: “Okullarımızın açılması sürecinde sadece öğretmenlerin değil, öğrenciyle ilişkili herkesin aşılanması hususunda gayret ortaya konulmalıdır. Ayrıca aşı olanların dahi Kovid-19 bulaşına muhatap olduğu bir durumda zorunlu PCR testi uygulaması kararı yeniden değerlendirilmelidir. Sağlıkla ilgili hususlarda zorunluluk değil gönüllülük esas alınmalıdır ki, hukukî olan da budur.”

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