Ehliyette yeni dönem başlıyor - Eski ehliyetlerini yenilemeyenlere 12 bin TL ceza kesilecek!

31 Aralık 2024’e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza kesileceği uyarısı yapıldı.

Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona eriyor Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağı belirtildi. Vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor. Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir: Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL. Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL. AA

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