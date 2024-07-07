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7 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Ekonomik kriz göç ettiriyor

07 Temmuz 2024, Pazar 12:31
TÜİK’in 2023 yılı verilerine göre deprem gibi büyük tabii afetlerin yanı sıra özellikle ekonomik krizlerin büyük kitlesel göçlere neden olduğunu açıkça görülmektedir.

İnsanların tabii afet, sosyal, siyasal ve ekonomik nedenlerle yaşadığı yeri terk edip farklı bir yere kalıcı ve geçici kalmak için gidip yerleşmesi göç olarak tanımlanmaktadır. Göç veren yerlerde sosyal çatışmalar, kötü eğitim, sağlık ve ulaşım olanakları vb. itici etkenle söz konusu iken göç alan yerlerde ise iyi iş şartları, eğitim, sağlık ve ulaşımda iyi olanaklar gibi çok sayıda çekici etken bulunmaktadır. Öte yandan tarımda makineleşme ve tarım topraklarının bölünmesi, kırsaldan kentlere yönelik önemli bir göç nedeni iken kentlerde geçim koşullarının zorlaşması da kentlerden kırsal yerleşmelere doğru yapılan tersine göçlere neden olmaktadır.

TERSİNE GÖÇLER BAŞLADI

Türkiye’de öteden beri göçler genellikle bir kentten başka bir kente kente, kırsal yerleşmelerden kentlere, iç kesimlerden kıyı bölgelerine ve doğudan batıya doğrudur. Örneğin Karadeniz bir kıyı bölgesi iken öteden beri fazla göç vermektedir. Kayseri, Konya ve Ankara gibi Orta Anadolu’da yer alan iller de genellikle göç almaktadır. Doğu bölgelerinin genellikle göç verdiği ve Karadeniz dışındaki kıyı bölgeleri ile sanayi bölgelerinin genellikle fazla göç aldığı da bilinen bir gerçektir.

Haber Merkezi

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