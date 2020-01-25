Elazığ ve Malatya'da 18 kişi vefat etti! Artçı sarsıntılar devam ediyor!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Elazığ ve Malatya'da, depremde vefat edenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Elazığ'da son durum?

AFAD'dan afet bölgesindeki vatandaşlara önemli uyarılar!

Elazığ'daki deprem çok sayıda şehirde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

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AFAD: İlk belirlemelere göre 6 kişi vefat etti

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

35 artçı deprem kaydedildi

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu depremden sonra 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Kurtarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ Maden Gezin beldesinde 4-5 katlı bir bina yıkıldı. Bir kişi sağ olarak kurtuldu, kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.

Soylu, "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da bilgi var." diye konuştu.

Malatya Valisi Baruş: 5 vatandaşımız vefat etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik." dedi.

Baruş, Elazığ merkezli depremin Malatya'da çok şiddetli şekilde hissedildiğini belirtti.

Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." dedi.

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın ise ilçe merkezinde 2 binanın yıkıldığını, can kaybının bulunmadığını aktararak, "Yıkılan binalarda çok şükür bir can kaybımız yok, 3-4 yaralımız var." diye konuştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçlerinin gerekli çalışmalara başladığı belirtildi.

Elazığ Valisi Kaldırım: 225 yaralı bilgisi var

Elazığ Valisi Kaldırım, "Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda." dedi.

Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'a gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da incelemelerde bulunacak.

Bakan Akar'dan deprem açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

Bakan Dönmez'den Elazığ depremine ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen bölge sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Bölgedeki elektrik ve gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz gerekli çalışmalarını sahada yürütüyor." ifadesini kullandı.

"Ekiplerimiz saha taramasına başladı"

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmesin

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

Şentop'tan geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun." dedi.

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 tır bölgeye hareket etti." dedi.

Erzincan'da da 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibinin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'dan Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek yardıma hazır olduklarını bildirdi.