Emekçinin gıda enflasyonu yüzde 65

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Aralık ayında düşük gelirli ilk yüzde 20’nin gıda enflas-yonunu yüzde 64,6 olarak hesapladı.
DİSK-AR, “Emekçinin enflasyonu yüzde 65’e dayandı. Gıda enflasyonu zirvede. 2005’te 4 olan gıda enflasyonu 2021’de yüzde 43,8” açıklamasını yaptı. DİSK-AR, TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gıda enflasyonuna ilişkin bir tablo yayımladı. TÜİK gıda enflasyonunu 43,8 olarak hesaplarken DİSK-AR, gıda enflas-yonunun emeklilerde yüzde 55,8’e, düşük gelirli ikinci yüzde 20’de 56,4 olarak açıkladı. Düşük gelirli ilk yüzde 20’nin gıda enflasyonu ise 64,6 olarak belirtildi.
Ankara - anka