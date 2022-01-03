Emekçinin gıda enflasyonu yüzde 65

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Aralık ayında düşük gelirli ilk yüzde 20’nin gıda enflas-yonunu yüzde 64,6 olarak hesapladı.

DİSK-AR, “Emekçinin enflasyonu yüzde 65’e dayandı. Gıda enflasyonu zirvede. 2005’te 4 olan gıda enflasyonu 2021’de yüzde 43,8” açıklamasını yaptı. DİSK-AR, TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gıda enflasyonuna ilişkin bir tablo yayımladı. TÜİK gıda enflasyonunu 43,8 olarak hesaplarken DİSK-AR, gıda enflas-yonunun emeklilerde yüzde 55,8’e, düşük gelirli ikinci yüzde 20’de 56,4 olarak açıkladı. Düşük gelirli ilk yüzde 20’nin gıda enflasyonu ise 64,6 olarak belirtildi. Ankara - anka

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.