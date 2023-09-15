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Emekli huzurevine sığındı

15 Eylül 2023, Cuma 22:23
Ülke genelinde artan konut kiraları emeklileri de vurdu. Emekli aylıklarıyla zar zor geçinen yaşlı kesimin birçoğu huzurevlerine başvuru yapıyor.

Artan konut kiraları öğrenciyi vurgu, asgari ücretliyi vurdu şimdi de emekliler zorluk yaşıyor. Özel Huzurevleri Dinlenme ve Bakım Evleri Derneği (HUZDER) Başkanı Ekrem Azaklı artan kira fiyatları sonrası devlete ait huzurevlerine başvurularda yoğun bir artış yaşandığını söyledi. Yaşlılık Konseyi Derneği (TÜRYAK) Başkanı Fügen Mavi ise, özel huzurevinde kalanların artan fiyatlardan dolayı devlete ait huzurevlerine başvuru yapmaya başladığını anlattı.

Kapasite yetersiz

Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre, devlete ait kurumlarda sıra ancak ölüm halinde gelirken var olan huzurevleri yaşlı nüfusunun oldukça altında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkedeki 65 yaş üzeri nüfus 2021’de 8,2 milyon kişi iken, 2022’de 8,4 milyona çıktı. Bu yaş aralığının toplam nüfusun yüzde 9,7’sini oluştururken bu oran yüzde 9,9’a yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncel verilerine göre ise, bakanlığa bağlı yalnızca 164 huzurevi var. Bu 164 huzurevi ise toplam 17 bin 64 kapasiteli ve ancak 12 bin 800 kişiye hizmet verilebiliyor. Bakanlık dışında diğer kamu kurumlarına ait 20 huzur evi ise 2 bin 889 kapasiteli. Buralarda ise toplam 1735 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Toplamda bakıldığında ise, devlete ait huzurevlerinde 14 bin 535, özel huzurevlerinde 11 bin 467 olmak üzere toplam 26 bin 2 kişiye hizmet veriliyor.

Bir o kadarı kapanıyor

Geçen yıl 35 bin TL olan özel huzurevi aylık ücretinin bu yıl 52 bin TL’ye çıktığı bilgisini veren HUZDER Başkanı Ekrem Azaklı, bu ücretin içine barınma, yeme içme, temizlik ve doktor ücretlerinin de dahil olduğunu; yaşanan fiyat artışının ise maliyet artışı kaynaklı olduğunu söyledi. Çoğunlukla ameliyat olan ve bakım ihtiyacından dolayı acil olarak bir bakım evine yerleşmek zorunda kalan yaşlılar nedeniyle özel huzurevlerinin talep gördüğünü belirten Azaklı, özellerde sıra bekleme sorununun olmamasının da bu talepte etkili olduğunu ifade etti. Azaklı, artan maliyetlerden vatandaşlar kadar işletmelerin de etkilendiğini ve son dönemde açılan yeni huzurevleri olsa da artan maliyetlerden dolayı bir o kadarının da kapandığını söyledi.

Haber Merkezi

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