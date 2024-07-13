Emekliler perişan oldu

DEMOKRAT SENDİKALAR KONFEDERASYONU (DESKON) GENEL BAŞKANI GÜRKAN AVCI, “ELİNE ALDIĞI HER ŞEYİN AYARINI BOZAN HÜKÜMET HEM EMEKLİ MAAŞLARINDA HEM DE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARINDA ADALETSİZCE HAREKET ETMİŞ VE ORTADA NE HAK NE DE HUKUK BIRAKMIŞTIR” DİYE KONUŞTU.

MEHMET KARA - ANKARA

Hükümetin kıdem, eğitim, sosyal güvenlik primi gibi ölçütleri dikkate almadan tüm emeklileri aynı vasıfla değerlendirerek emekli maaşlarını ve maaş zamlarını belirlemeye devam ettiğini söyleyen Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Eline aldığı her şeyin hem dengesini hem de ayarını bozan hükümet hem emekli maaşlarında hem de emekli maaş zamlarında adaletsizce, haksızca dahası kafasına göre ve politik konjonktüre göre popülizm yaparak hareket etmiş ve ortada ne hak ne de hukuk bırakmıştır” dedi.

MAAŞLAR SÜREKLİ GERİLEDİ

Hükümetin son 22 yılda işçi emeklisine yüzde 113, tarım işçisi emeklisine yüzde 148, esnaf BAĞ-KUR emeklisine yüzde 231, tarım BAĞ-KUR emeklisine yüzde 636, memur emeklisine yüzde 87 oranlarında reel zam yaptığını söyleyen Gürkan, “Geçen yıl memurlara verilen 8 bin 77 TL seyyanen ödeme memur emeklisine verilmedi. Yetmedi üvey evlat olarak muamele gören memur emeklisine diğer emeklilere göre düşük verilen maaş zamları da maaşlarını sürekli geriletti. Bu durumda memur emeklileri 14 bin 492 TL eksik maaş almaktadır. 375/40 maddenin ikinci fıkrası derhal iptal edilmeli ve memur emeklilerinin hakkı ivedilikle iade edilmelidir” dedi.

EKSİK MAAŞ VERİLİYOR!

“Tüm emeklileri perişan ettiniz. Namerde muhtaç ettiniz. Memur emeklisine ekstradan kan kusturdunuz” diyen Avcı, “Son 12 aydır haksız ek madde yoluyla memur emeklilerinin el konulan seyyanen zam hakkını niçin vermiyorsunuz?” diye sordu. İktidarın gerek emekli maaşlarının belirlenmesinde gerek emekli maaş zamlarında yaptığı ayrım ve adaletsizlikler hem sosyal hukuk devleti, hak ve adalet duygularıyla bağdaşmadığını ifade eden Avcı, “Memur emeklileri geçen yıl toplu sözleşme ile yüzde 15 zam aldı, enflasyon farkının memur emeklileriyle birlikte, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine de eşit verildi fakat SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine iki defa iyileştirme yapılmasına rağmen hükümet memur emeklilerini bunun dışında tutarak emekliler arasındaki maaş uçurumunu daha da artırdı ve memur emeklilerini 22 yıldır mağdur etmeye devam etti” şeklinde konuştu.