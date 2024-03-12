Emekliler: Sandıkta hesap vereceksiniz

İstanbul Emekliler ve EYT’liler Birliği ve Birleşik Emekliler Sendikası, “Emeklilerin ahını aldınız, hayatlarımızı, umutlarımızı çaldınız, sandıkta hesap vereceksiniz” diye iktidara seslendi.

Emeklilerin açıklamasından başlıklar şöyle:

“Açlık yoksulluk sınırının ve hatta asgari ücretin de altındaki 10 bin liralık emekli maaşıyla yaşamaya mahkum edilen milyonlarca emekli bırakın insanca yaşamayı, artık günlük geçimini bile karşılayamıyor, düpedüz hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çarşıda, pazarda ve markette zamlar yağmur gibi yağıyor. Ev kiraları ve temel gıda fiyatları her gün artıyor. Emekli maaşı kiraya yetmiyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları ödenemiyor. Emeklinin mutfağı alev alev yanıyor. Günlük gıda harcamalarını Tüketici Kredisi ve Kredi Kartıyla karşılamak zorunda kalan emekliler, banka kuyruklarında ömür tüketiyor.”

İnsanca yaşamak hakkımız değil mi?

“Biz emekliler yıllarca çalıştık, ürettik ve emekliliğimizde insanca yaşayabilmek için devlete prim ve vergi ödedik. Sizden sadaka istemiyoruz. Maaş ve ücretlerimizden yıllar boyunca kesilen ve işletilen primlerimizin karşılığını istiyoruz. Emeğimizin ve alınterimizin karşılığında insanca yaşamak hakkımız değil mi? Ey iktidar sahipleri; emeklilerin hakkını gasbediyorsunuz, ahını alıyorsunuz. Emeklilere saygı gösterin. Lüks ve şatafat içinde yaşayan bir avuç vurguncuyu türlü oyunlarla durmadan zenginleştirirken; yerli ve yabancı büyük tefeci bankerlerin borçlarını kesintisiz öderken, milyonlarca emekliyi açlığa mahkûm ediyorsunuz. Emeklilerin hayatlarını ve umutlarını çaldınız. Tarih şahittir. Emeklilere olan düşmanlığınızın hesabını 31 Martta vereceksiniz. Emekliler sizden hesap soracak. Artık yeter!”

‘Bizim almamız gereken para kime veriliyor?’

AKP iktidara gelmeden önce emeklinin orta sınıf vatandaş olduğunu ancak son yıllarda dilencilik yapar hale geldiğini belirten Birleşik Emekliler Sendikası ise Kocaeli Gebze’de yaptığı açıklamada şu başlıkların altını çizdi: “İktidar ise Yerel seçimler öncesi Emeklilere hergün yeni bir yalan söylüyor. 16 Milyon Emekli aç olabiliriz ancak 22 yıllık AKP iktidarı döneminde yalanlara karnımız doydu. Hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Milyon Emeklinin aklıyla alay ederek 2024 yılı Milli gelirden kişi başı düşen pay 13.100$ dediler bu oran Türk lirası olarak karşılığı 411 bin TL bu oranı 12 aya böldüğümüzde milli gelirden bir kişiye düşen pay 34.250 TL oyasa ki emeklinin eline geçen hazine yardımı ile birlikte eline geçen tutar 10 bin TL. Peki iktidar doğru söylüyorsa emeklinin eline geçmesi gereken 24.250 TL nerede? Biz emeklilerin alması gereken bu fark kimlere veriliyor?”

Oy pusulasında görmezden geleceğiz

“Yine AKP genel başkanı biz iktidara geldiğimizde ‘emekli maaşını 66 TL’den aldık 10.000 TL’ye çıkardık’ dedi. Biz de 16 Milyon Emekli adına soruyoruz? 1. AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 66 TL değil, 276 TL idi. 2. Asgari ücret AKP iktidara geldiğinde 184 TL endüşük emekli maaşı asgari ücretin %150 fazlası 276 TL idi. 3. AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı ile 1.100 adet ekmek alıyordu, bugün 1.000 ekmek alınıyor. 4. AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı ile yaklaşık 13 adet çeyrek altın alıyordu, bugün 3 adet çeyrek altın bile almıyor. 5. AKP iktidara geldiğinde emekli tazminatımızla başımızı sokacak bir ev alabiliyrduk bugün emekli tazminatımız ile bir yıllık kiramızı bile karşılayamıyoruz. 6. AKP iktidara gelmeden önce emekli orta sınıf vatandaş iken bugün dilencilik yapıyor. (...) Biz emeklileri yok sayanları görmezden gelenleri bizlerde 31 Mart’ta sandıkta mühürü elimize aldıdığımızda oy pusulasında görmezden geleceğiz. Artık yeter.”

İstanbul/Kocaeli - Anka