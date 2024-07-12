Emeklilerden erken seçim çağrısı

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde, ekonomik kriz ve artan yaşam maliyetlerinden bunalan emekliler sokağa döküldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 4.2 milyon aile, devlet yardımlarıyla günlük yaşamını sürdürme mücadelesi veriyor. İktidar ise ekonominin canlandığını ve işsizliğin azaldığını savunuyor. Sözcü’nün aktardığına göre Eskişehir’de toplanan emekliler, erken seçim çağrısı yaparak, iktidarın politikalarından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Protestocular, “Gelin siz de bedel ödeyin” ifadeleriyle seslerini yükseltti. Samsun’da, emekli maaşları ve hayat pahalılığı protesto edildi. Katılımcılar, temsili bir tabut meydana koyarak, yaşadıkları ekonomik zorlukları gözler önüne serdi. İzmir’deki DİSK Emekli-Sen üyeleri, emekli maaşlarına yapılacak zamlara şüpheyle yaklaşıyor. Üyeler, “Biz bu filmi çok gördük” diyerek, geçmişte vaat edilen ancak yeterli olmayan zamlara atıfta bulundular. Haber Merkezi

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