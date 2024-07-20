Emekliliğe yeni sistem geliyor

Hükümet, emekli sisteminde sil baştan değişikliğe hazırlanıyor. Emekli yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenecek. Herkes ödediği prim gün sayısına göre aylık alacak.

Emekli harçlık değil, hakkını istiyor

Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak. Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre; düşük emekli aylığı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek. Yapılan çalışmaya göre hâlen 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65’e yükseltilecek. Ancak bu durum, EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek. En düşük emekli aylığı belli bir limite getirilecek. Artık en düşük emekli aylığına hazine destek vermeyecek. Hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak. Kira yardımı nakit olarak verilecek. Paketin, 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor.

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