Emniyette gerekçesiz tayinler

Emniyet teşkilatı içerisinde daha önce de gündeme gelen mobbing ve baskı tartışmaları sürerken, bu kez de bugüne kadar yaşanmamış ilginç bir uygulama gündeme geldi.

Türkiye’nin bir çok ilinde istihbarat, KOM, narkotik gibi şubelerde çalışan ve son 7-8 ay içerisinde çalıştıkları şubelerden kendi isteğiyle ayrılan emniyet mensupları, nedensiz bir şekilde tayin edildi. Sayıları binin üzerinde olduğu öğrenilen emniyet mensupları hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma bulunmadığı, söz konusu polislerin tayin talebinde de bulunmadıkları öğrenildi.

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