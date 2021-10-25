En çok ticareti onlarla yapıyoruz

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden 10 ülke büyükelçisine yönelik “istenmeyen adam” söyleminin ekonomik yönünü değerlendirdi.

Ülker, söz konusu ülkelerin Türkiye’nin ticaretinde önemli yere sahip olduğunu ifade etti. Ülker “10 ülke Türkiye’nin en büyük ticarî partnerleri arasında. Türkiye’ye yatırım yapan yabancı şirketlerin büyük kısmı işte bu 10 ülke arasında yer alıyor” dedi. Ülker, Türkiye İhracat Meclisi’nin rakamlarını aktararak, Türkiye’nin bu yılın 8 aylık döneminde toplam 310 milyar dolarlık ihracat ve ithalat yaptığını ve söz konusu ülkelerin bunun 70 milyarını oluşturduğunu aktardı. Ülker, “2004, 2006, 2007, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019’da Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülke unvanının sahibi olan Hollanda, tek başına 165 milyar dolarlık yatırımın yüzde 16’sını kendisi karşıladı” dedi. Haber Merkezi

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